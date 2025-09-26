Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алёна Ахмадуллина стала дизайнером экипировки сборной России по фигурному катанию

Алёна Ахмадуллина стала дизайнером экипировки сборной России по фигурному катанию
Аудио-версия:
Комментарии

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщила, что бренд «Хохлома» в коллаборации с известным дизайнером Алёной Ахмадуллиной стал экипировщиком сборной России на сезон-2025/2026.

«Я рад, что наши совместные планы сотрудничества с брендом «Хохлома» реализовались. В новом сезоне у наших ребят будет оригинальная форма – классная коллекция красивой и удобной спортивной одежды, созданная брендом «Хохлома» в коллаборации с талантливым и признанным дизайнером Алёной Ахмадуллиной, которая ранее уже работала с некоторыми из наших фигуристов.

Фото: ФФКР/Хохлома

Фото: ФФКР/Хохлома

Фото: ФФКР/Хохлома

Сотрудничество ФФККР и бренда «Хохлома» отнюдь не случайно. Всему миру известны уникальные хохломские изделия из красного, чёрного и золотого, и, согласитесь, трудно удержаться от ассоциаций с золотым цветом.
История отечественного фигурного катания – это летопись золотых побед, золотых традиций нашего спорта, золотые имена наших выдающихся фигуристов и тренеров», — заявил президент ФФККР Антон Сихарулидзе.

Коллекция для сборной России выполнена в чёрном, красном, золотом, а также белом цветах. В неё вошли спортивные костюмы, куртки, флисовые кофты, футболки, шапки и шарфы с традиционным элементом хохломской росписи — кудриной.

Материалы по теме
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: основная информация
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: основная информация
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android