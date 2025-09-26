Алёна Ахмадуллина стала дизайнером экипировки сборной России по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщила, что бренд «Хохлома» в коллаборации с известным дизайнером Алёной Ахмадуллиной стал экипировщиком сборной России на сезон-2025/2026.

«Я рад, что наши совместные планы сотрудничества с брендом «Хохлома» реализовались. В новом сезоне у наших ребят будет оригинальная форма – классная коллекция красивой и удобной спортивной одежды, созданная брендом «Хохлома» в коллаборации с талантливым и признанным дизайнером Алёной Ахмадуллиной, которая ранее уже работала с некоторыми из наших фигуристов.

Фото: ФФКР/Хохлома

Сотрудничество ФФККР и бренда «Хохлома» отнюдь не случайно. Всему миру известны уникальные хохломские изделия из красного, чёрного и золотого, и, согласитесь, трудно удержаться от ассоциаций с золотым цветом.

История отечественного фигурного катания – это летопись золотых побед, золотых традиций нашего спорта, золотые имена наших выдающихся фигуристов и тренеров», — заявил президент ФФККР Антон Сихарулидзе.

Коллекция для сборной России выполнена в чёрном, красном, золотом, а также белом цветах. В неё вошли спортивные костюмы, куртки, флисовые кофты, футболки, шапки и шарфы с традиционным элементом хохломской росписи — кудриной.