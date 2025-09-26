«Заряжен на начало сезона». Чемпион Европы Бричги — о выступлении на Nebelhorn Trophy

Чемпион Европы (2025) по фигурному катанию Лукас Бричги оценил своё выступление в короткой программе на турнире Nebelhorn Trophy и рассказал о настрое на соревновательный сезон.

«Я был очень заряжен на начало сезона. Первые соревнования сезона я не так плотно смотрел, но вот на прошлой неделе следил за турниром в Пекине, и я так замотивировался этим, что и сам поскорее хотел начать соревноваться.

Физически я чувствую себя подготовленным, лучше, чем в начале предыдущих сезонов. Поэтому я был настроен и готов к сегодняшнему дню.

Также я очень удовлетворён тем, как справился с программой. Для начала сезона всё прошло хорошо, но вообще физически мне было очень тяжело. Не знаю почему. Так тяжело я себя не чувствовал даже на тренировках. Мне было довольно тяжело докатать программу до конца, поэтому я чуть переживаю, как всё пройдёт завтра», — приводит слова Бричги Golden Skate.

После короткой программы на Nebelhorn Trophy — 2025 Лукас Бричги занимает четвёртое место.