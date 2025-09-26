Скидки
Изабо Левито прокомментировала свой прокат короткой программы на Nebelhorn Trophy — 2025

Серебряный призёр чемпионата мира (2024) по фигурному катанию Изабо Левито оценила своё выступление в короткой программе на турнире Nebelhorn Trophy — 2025. По итогам первого дня соревнований Левито занимает третье место.

«Это мой третий приезд сюда, и из всех трёх в этом году я чувствую себя наиболее подготовленной и находящейся в лучшей форме. Это, конечно, очень приятное ощущение, и я очень мотивирована на этот олимпийский сезон.

Думаю, что эта короткая программа — очень хороший шаг вперёд по сравнению с прошлым сезоном. В прошлом сезоне я не так много выступала, но тогда мне очень понравилась короткая программа, и зрителям она тоже понравилась. Кажется, что всё движется в том же направлении, однако на самом деле это шаг вперёд.

Мне также нравится моё красное платье — когда впервые услышала, что оно будет красным, я очень обрадовалась, потому что в последнее время я стала носить больше красной одежды в повседневной жизни, поэтому я в полном восторге от платья», — приводит слова Левито Golden Skate.

