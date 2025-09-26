Александра Бойкова оценила новую экипировку сборной России

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2021, чемпионка Европы – 2020 российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в парном катании с Дмитрием Козловским, поделилась впечатлениями от экипировки сборной России на сезон-2025/2026.

«Ставлю однозначный лайк нашей новой экипировке», — написала Бойкова в своём телеграм-канале.

Фото: из личного архива Александры Бойковой

Экипировщиком сборной России по фигурному катанию на грядущий сезон стал бренд «Хохлома» в коллаборации с известным дизайнером Алёной Ахмадуллиной. Коллекция для сборной России выполнена в чёрном, красном, золотом, а также белом цветах. В неё вошли спортивные костюмы, куртки, флисовые кофты, футболки, шапки и шарфы с традиционным элементом хохломской росписи — кудриной.

Официально сезон-2025/2026 откроют контрольные прокаты сборной России, которые пройдут в Санкт-Петербурге с 27 по 28 сентября.