Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Александра Бойкова оценила новую экипировку сборной России

Александра Бойкова оценила новую экипировку сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2021, чемпионка Европы – 2020 российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в парном катании с Дмитрием Козловским, поделилась впечатлениями от экипировки сборной России на сезон-2025/2026.

«Ставлю однозначный лайк нашей новой экипировке», — написала Бойкова в своём телеграм-канале.

Фото: из личного архива Александры Бойковой

Экипировщиком сборной России по фигурному катанию на грядущий сезон стал бренд «Хохлома» в коллаборации с известным дизайнером Алёной Ахмадуллиной. Коллекция для сборной России выполнена в чёрном, красном, золотом, а также белом цветах. В неё вошли спортивные костюмы, куртки, флисовые кофты, футболки, шапки и шарфы с традиционным элементом хохломской росписи — кудриной.

Официально сезон-2025/2026 откроют контрольные прокаты сборной России, которые пройдут в Санкт-Петербурге с 27 по 28 сентября.

Материалы по теме
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: основная информация
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: основная информация
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android