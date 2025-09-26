Скидки
Фигурное катание

Софья Самоделкина не примет участия в мемориале Дениса Тена

Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина, ныне представляющая Казахстан, не примет участия в мемориале Дениса Тена по состоянию здоровья. Об этом она сообщила у себя в соцсетях.

«Друзья, к сожалению, я не смогу принять участия в соревнованиях Denis Ten Memorial из-за травмы. Спасибо за вашу поддержку 🙏🏻», – написала Самоделкина у себя в телеграм-канале.

Мемориал Дениса Тена – 2025 пройдёт с 30 сентября по 4 октября в Алма-Ате. Турнир впервые состоялся в 2019 году, он носит имя казахстанского фигуриста Дениса Тена, бронзового призёра Олимпийских игр в Сочи, трагически погибшего в июле 2018 года.

Самоделкина является серебряным призёром первенства России среди юниоров (2022), серебряным призёром Гран-при среди юниоров (2021).


