«Мои апартаменты». Вероника Жилина показала, где проживает в Азербайджане

Российская фигуристка, вице-чемпионка России среди юниоров в женском одиночном катании Вероника Жилина показала, где проживает, когда приезжает в Азербайджан. Она выложила фотографии, на которых видны интерьеры.

Фото: Личный архив Жилиной

Фото: Личный архив Жилиной

«Друзья, это мои апартаменты, моё постоянное место проживания, когда я приезжаю в Баку!» – написала Жилина, опубликовав видео.

В это межсезонье Жилина получила отказ в переходе в сборную Азербайджана. Соответствующий совет состоялся 4-5 июля в Лозанне. В мае 2025 года Жилина сообщила, что получила паспорт Азербайджана. Тогда же исполком ФФККР не дал релиз фигуристке, после чего она обратилась в ISU.