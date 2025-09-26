Роднина — о соперничестве Загитовой и Медведевой: есть такое, что прыжками не передать

Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира советская фигуристка Ирина Роднина высказалась о соперничестве олимпийской чемпионки Алины Загитовой и двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.

«Когда я оценивала Женю Медведеву, мне больше сердце тронуло художественное впечатление. Прыгать многие научились, и программы делать научились, но есть что-то такое, что ни прыжками, ни программами, ни музыкальным сопровождением не передать. Это твоя индивидуальность.

Вклад Медведевой в фигурное катание? Она была лучшей на протяжении нескольких сезонов. Она попала в тот момент, когда стабильность результатов в женском одиночном катании всегда поражала. Мне эта девочка действительно нравится во многих проявлениях, даже не говорю, что внешне. Скажу честно, мне приятно следить не только за спортивными результатами Медведевой, но и за тем, что она делает в жизни», — приводит слова Родниной Sport24.

Ранее Роднина признавалась, что для неё Медведева «куда интереснее» Алины Загитовой по многим показателям.