Чемпион Европы Бричги: здорово снова видеть Гуменника на льду, он круто выступил в Пекине

Чемпион Европы (2025) по фигурному катанию Лукас Бричги высказался о победе серебряного и бронзового призёра чемпионатов России, двукратного победителя финала Гран-при России в мужском одиночном катании Петра Гуменника на отборочном турнире в Пекине (Китай).

«Я рад за Петра как за фигуриста. Не хочу касаться политики, это не моё дело, просто скажу, что здорово снова видеть его на льду. Мы когда-то соревновались вместе по юниорам, но это было уже почти 10 лет назад, в прошлой жизни. Пётр круто выступил, показал программу с пятью четверными — в мире не так много фигуристов, которые на это способны.

Думаю, это привлекло больше зрителей — уверен, что в России все смотрели его прокаты. Для нашего вида спорта это может означать и больше людей на трибунах, ведь в России просто огромная аудитория болельщиков фигурного катания», — приводит слова Бричги «Всем лутц».

Лукас Бричги сейчас выступает на турнире Nebelhorn Trophy — 2025. После короткой программы швейцарец занимает четвёртое место.