Стала известна музыка к программам Мишиной/Галлямова на сезон-2025/2026

Бронзовые призёры Олимпийских игр по фигурному катанию (2022) Анастасия Мишина и Александр Галлямов в короткой программе сезона-2025/2026 будут выступать под итальянскую оперу «Травиата». Новую произвольную программу спортсмены не ставили. Они вернут прежнюю постановку, которая была у пары соревновательной в сезоне-2022/2023. Такой выбор объяснила тренер спортивной пары Тамара Москвина.

— Решение вернуть произвольную программу трёхлетней давности на хиты Элвиса Пресли продиктовано травмой Галлямова?

— Когда сломана нога и пять месяцев человек не может кататься, придумать и поставить новую произвольную программу становится достаточно сложной задачей. А вот короткую мы поставили новую. Взяли для неё музыку из оперы «Травиата».

— Идея взять итальянскую тему, как понимаю, пришла вам в голову до того, как ISU объявил о своём вердикте в отношении российских пар?

— Да. Мне хотелось, чтобы в случае допуска к Играм мои спортсмены могли произвести максимально сильное впечатление на итальянскую публику, вызвать симпатии, заручиться эмоциональной поддержкой, — приводит слова Москвиной RT.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов являются бронзовыми призёрами Олимпийских игр в Пекине (2022), чемпионами мира (2021) и Европы (2022). Весной 2025 года стало известно о том, что Галлямов получил серьёзную травму, в связи с чем проходил долгое восстановление и не тренировался.