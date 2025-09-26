Скидки
«Есть определённый предел возможностей». Москвина — о прогрессе в парном катании

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала, почему в парном фигурном катании прогресс в технике идёт медленнее, чем в одиночном.

— Ваши юниорские пары — это уже следующее поколение взрослого катания. Резонно предположить, что и элементами они должны владеть другими. Четверными выбросами, четверными подкрутками. Над этим работа идёт?
— Об этом рано говорить, поскольку юниорские пары иногда катаются вместе всего один-два сезона. Идти на четверные элементы, не имея соответствующего опыта и определённой технической базы, в парном катании слишком травмоопасно.

— Почему, кстати, прогресс в этой дисциплине идёт медленнее, нежели у одиночников?
— Есть определённый предел возможностей спортсменов в том, чтобы исполнять сложные прыжки, не говоря уже о том, что сделать элемент синхронно, на близком расстоянии друг от друга, одинаково выехать из него — это не такая простая задача. Необходима очень длительная работа.

Кроме того, парные элементы сопряжены с гораздо более высоким риском. Это касается и подкрутки, и выбросов, и поддержек, где спортсмены должны выполнять сложно координированные движения. Я же считаю, что ни один сложный элемент не стоит того, чтобы ради него рисковать здоровьем спортсмена. Если в той же поддержке один из партнёров что-то недоделал, то даже самый обыкновенный спуск может обернуться серьёзными проблемами, — приводит слова Москвиной RT.

