«Надо быть на голову впереди». Москвина — о соперничестве россиян с зарубежными парами

«Надо быть на голову впереди». Москвина — о соперничестве россиян с зарубежными парами
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина высказалась насчёт возможной конкуренции между российскими и зарубежными спортивными парами.

— Вы следите за всеми международными соревнованиями?
— Практически да.

— Насколько сильно прогрессируют те пары, которые последние три года соревнуются без нас?
— Могу сказать одно: никто не сидит и не ждёт, когда придут русские. Я как раз вижу, как спортсмены и тренеры из других стран стараются подтянуться к нашему уровню и где-то могут быть сейчас даже сравниваемы. Все работают активно и очень серьёзно.

— Это сближение выглядит опасным?
— Конечно. Надо учитывать, что наши фигуристы, когда начнут выходить на международную арену, будут выходить по одному и выступать в первых разминках. Это тоже имеет значение и наверняка будет сказываться на оценках.

Судьи вполне могут наших спортсменов не помнить — не все же следят за нашими внутренними соревнованиями. Поэтому я сторонница того, чтобы не заниматься шапкозакидательством, а заранее планировать худший вариант развития событий. Лучший тоже нужно планировать, но, чтобы он случился, надо быть, как мы говорим, на голову впереди. А лучше на две, если вдруг кто-то захочет одну голову отрезать, — приводит слова Москвиной RT.

Российские фигуристы отстранены от международных соревнований, проводимых под эгидой ISU, с 2022 года. В сентябре этого года российские спортивные пары не смогли принять участия в квалификационном турнире в Пекине, так как не получили необходимый для этого нейтральный статус.

