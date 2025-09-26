Дюамель — о выступлении россиян в Пекине: прыжки Петросян зажатые и неплавные

Олимпийская чемпионка 2018 года в командном первенстве, двукратная чемпионка мира бывшая канадская фигуристка Меган Дюамель, выступавшая в парном катании, высказалась о выступлении россиян Аделии Петросян и Петра Гуменника на отборе к Олимпиаде-2026, который проходил в Пекине (Китай).

«Смотрела оба выступления в Китае. Мне очень нравится стиль Петра Гуменника, следила за ним с тех пор, как он ещё был маленьким мальчиком. Мне понравилась его короткая программа. Но для того, чтобы бороться за медаль на Играх в Италии, Гуменнику понадобится более чистая произвольная программа.

Аделия Петросян, похоже, чуть дальше от медалей сейчас. Её прыжки кажутся зажатыми и неплавными. Но уверена, она сможет улучшить этот элемент и составит конкуренцию лучшим фигуристкам на Олимпиаде в Италии», – приводит слова Дюамель «ВсеПроСпорт».