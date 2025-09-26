В ISU ответили, могут ли российские фигуристы выступить на чемпионатах мира и Европы

Пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU) рассказала, будет ли возможность у российских фигуристов выступить на чемпионатах мира и Европы в сезоне-2025/2026.

— Возможно ли участие российских фигуристов на чемпионатах мира и Европы в нейтральном статусе?

— Как указано в сообщении ISU 2680, спортсмены, допущенные к участию в отборочных соревнованиях к зимним Олимпийским играм 2026 года по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку, допускаются к участию в Олимпийских играх в соответствии с действующими квалификационными документами для Олимпийских игр. Таким образом, участие нейтральных спортсменов в фигурном катании ограничено олимпийскими отборочными соревнованиями ISU в Пекине, — приводит слова пресс-службы организации Sport24.

Российские фигуристы отстранены от международных соревнований, проводимых под эгидой ISU, с 2022 года. В сентябре этого года российские спортивные и танцевальные пары не смогли принять участия в квалификационном турнире в Пекине, так как не получили необходимый для этого нейтральный статус.