Жулин: Букину провели операцию на зуб, обязательно нужно четыре-пять дней восстановиться

Заслуженный тренер России Александр Жулин объяснил, почему пятикратные призёры чемпионатов Европы, четырёхкратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин решили сняться с контрольных прокатов сборной страны, которые пройдут в Санкт-Петербурге с 27 по 28 сентября.

«Ване провели операцию в воскресенье на зуб, обязательно нужно четыре-пять дней восстановиться полностью и не кататься. Не поехали с разрешения федерации. Он неделю не катается уже. Были готовы абсолютно хорошо. Мы рвались в бой, но так получилось», – приводит слова Жулина ТАСС.

Отметим, ранее Федерация фигурного катания на коньках России вычеркнула пару из списка участников контрольных прокатов.

