Стали известны все участники контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию, которые пройдут в эти выходные, с 27 по 28 сентября, в Санкт-Петербурге.

Мужчины: Марк Кондратюк, Владислав Дикиджи, Пётр Гуменник, Даниил Самсонов, Глеб Лутфуллин, Николай Угожаев

Женщины: Аделия Петросян, Алина Горбачёва, Софья Акатьева, Алиса Двоеглазова, Софья Муравьёва, Анна Фролова, Ксения Гущина, Дарья Садкова, Вероника Яметова

Спортивные пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Вероника Меренкова/Даниль Галимов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Таисия Щербинина/Артём Петров, Елизавета Осокина/Артём Грицаенко, Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков

Танцевальные дуэты: Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Василиса Григорьева/Евгений Артющенко, Софья Шевченко/Андрей Ежлов, Анна Щербакова/Егор Гончаров