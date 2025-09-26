Где смотреть прямую трансляцию прокатов сборной России по фигурному катанию

Появилась информация, где смотреть контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию, которые пройдут в эти выходные, с 27 по 28 сентября, в Санкт-Петербурге.

В прямом эфире контрольные прокаты сборной России покажет Первый канал на официальном сайте. Часть прокатов пойдёт в телевизионный эфир, пока в сетке вещания московского часового пояса старт показа назначен на 15:30.

«Чемпионат» будет вести лайвы каждого дня контрольных прокатов.

Напомним, контрольные прокаты являются первым, пусть и не соревновательным, стартом сезона. Однако в нынешнем году российские фигуристы, Аделия Петросян и Пётр Гуменник, уже успели поучаствовать в квалификационном турнире к Олимпийским играм, который проходил в Пекине.