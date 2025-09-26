Появилось расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию, которые пройдут в выходные, с 27 по 28 сентября, в Санкт-Петербурге.

27 сентября, суббота, короткая программа

14:00 – мужчины

15:00 – женщины

16:20 – спортивные пары

17:30 – танцы на льду

28 сентября, воскресенье, произвольная программа

14:00 – мужчины

15:05 – женщины

16:40 – спортивные пары

18:00 – танцы на льду

* Время — московское

Напомним, контрольные прокаты являются первым, пусть и не соревновательным, стартом сезона. Однако в нынешнем году российские фигуристы Аделия Петросян и Пётр Гуменник уже успели поучаствовать в квалификационном турнире к Олимпийским играм, который проходил в Пекине.