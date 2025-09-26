Появилось расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию, которые пройдут в выходные, с 27 по 28 сентября, в Санкт-Петербурге.
27 сентября, суббота, короткая программа
14:00 – мужчины
15:00 – женщины
16:20 – спортивные пары
17:30 – танцы на льду
28 сентября, воскресенье, произвольная программа
14:00 – мужчины
15:05 – женщины
16:40 – спортивные пары
18:00 – танцы на льду
* Время — московское
Напомним, контрольные прокаты являются первым, пусть и не соревновательным, стартом сезона. Однако в нынешнем году российские фигуристы Аделия Петросян и Пётр Гуменник уже успели поучаствовать в квалификационном турнире к Олимпийским играм, который проходил в Пекине.