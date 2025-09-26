Юлия Липницкая поделилась трогательными фото со своим новым мужем и их детьми

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Юлия Липницкая поделилась редкими фотографиями со своей семьёй. На снимках фигуристка изображена со своим новым мужем, хореографом академии «Ангелы Плющенко» Дмитрием Михайловым, их общим сыном и дочерью Юлии от первого брака.

Напомним, осенью стало известно, что Липницкая родила сына от Михайлова. Он также является новым супругом олимпийской чемпионки, за которого она вышла замуж после расставания с Владиславом Тарасенко, первым мужем и отцом её старшей дочери Каталины. Липницкая и Михайлов несколько лет работают вместе в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко».