Александр Галлямов впервые рассказал подробности травмы, полученной на Байкале

Чемпион мира, Европы и России Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, впервые рассказал подробности получения тяжёлой травмы ноги, о которой стало известно в конце прошлого сезона во время турнира на Байкале.

«Как получил? Решил сделать волчок (CSSp), для этого специально выбрал чистый лёд, но во время вращения конёк попадает в лёд, а нога продолжила вращение, после чего была невероятная боль и обморок. В соседнем селе мне наложили гипс, и в скором порядке я отправился в Санкт-Петербург. Первичные обследования показали, что травма несерьёзная, поэтому можно было выдохнуть. Когда морально пришёл в себя, решил поменять гипс. Мне сказали, что без снимка ноги нельзя менять гипс, на что согласился. После изучения снимка врач сказал, что требуется оперативное вмешательство.

Самым сложным оказалось восстановление. Старался как можно быстрее встать на ноги, но в связи с неприятной ситуацией решил аккуратнее входить в нагрузку. Хочу поблагодарить всех, кто помогал в такой непростой период, тех, кто оказался рядом в трудную минуту, чтобы помочь, так как для меня от близких важны действия, а не только слова. Время возвращаться!», — написал Галлямов на личной странице в социальных сетях.

Из-за травмы партнёра Мишина и Галлямов взяли перерыв в тренировках и выступлениях. В это межсезонье парники не получили нейтральный статус для участия в Олимпийских играх.