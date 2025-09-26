Галлямов показал жуткие фото восстановления своей ноги после тяжёлой травмы

Чемпион мира, Европы и России Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, показал жуткие фотографии восстановления своей ноги после получения тяжёлой травмы ноги, о которой стало известно в конце прошлого сезона во время турнира на Байкале.

Фото: Личный архив Галлямова

«Что действительно произошло на Байкале? Диагноз — признаки перелома нижней трети малоберцовой кости, разрыва передней межбероцовой, таранномалобероцовой, пяточномалоберцовой связок, латерального ретинакулума, частично переднего компонента и большеберцово-ладьевидного компонента дельтовидной связки. Повреждение мышечных волокон длинного сгибателя 1 пальца. Выраженный отек клетчатки. Гематома у области наружной лодыжки», — написал Галлямов на личной странице в соцсетях.