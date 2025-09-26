Мама Илона Маска оценила выступление Петросян

Мэй Маск, мать американского предпринимателя Илона Маска, оценила видео с короткой программой Аделии Петросян на квалификационном отборе на Олимпиаду.

Фото: Соцсети

Американке, как и многим другим иностранным фанатам фигурного катания, понравилось выступление россиянки на олимпийском отборе. Видео с её программами на канале Международного союза конькобежцев всего за четыре дня набрали не только большое количество положительных комментариев, но и 561 тыс. просмотров.

На отборе представительница России показала лучший результат, набрав 209,63 балла по сумме двух программ. Теперь ей предстоит принять участие в Олимпийских играх, которые пройдут в Милане с 6 по 22 февраля. На них Петросян, как и Пётр Гуменник, также занявший первое место на отборе, выступит в нейтральном статусе.