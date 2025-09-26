Скидки
«Думала, в обморок упаду». Медведева — о переживаниях за Петросян на отборе к ОИ-2026

«Думала, в обморок упаду». Медведева — о переживаниях за Петросян на отборе к ОИ-2026
Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018, двукратная чемпионка мира в одиночном катании Евгения Медведева рассказала, как она чувствовала себя перед стартом квалификационного турнира к Олимпийским играм – 2026, который проходил в китайском Пекине. В турнире принимали участие российские фигуристы Пётр Гуменник и Аделия Петросян, которые завоевали квоты на участие в турнире фигуристов на Олимпиаде-2026.

«У меня было ощущение, вот Петя Гуменник пропускает тренировки, идёт гулять по Китаю, выкладывает фоточки, и при этом всё давление как будто на Аделию. Оно и понятно – российская женская одиночка всегда в лидерстве.

Если смотреть на сложность программы Петросян – программа не была оптимальная, понятное дело, что там много чего нужно добирать. При этом огромное давление, у нас был один-единственный шанс на олимпийскую лицензию.

Я думала, что в обморок упаду. Мы все, вместе взятые, переживали больше, чем за себя», – сказала Медведева в выпуске шоу «Каток» на YouTube-канале ДоброFon.

