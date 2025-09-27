«Они уже не наши». Тарасова высказалась об отношении к бывшим российским фигуристам

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о своём отношении к воспитанникам российской школы фигурного катания, которые сменили гражданство.

– Как вы относитесь к спортсменам, которые сменили российское гражданство?

– Нормально к ним отношусь, но почему мы должны считать их нашими? Они уже не наши. Они сменили гражданство и выступают за другую страну. Фигуристы здесь не попадали в тройку, которая едет на чемпионат мира или Европы. Но их мастерство позволяло выступать за другие страны, где, условно, нет своего парного катания. А они нами с детства хорошо обучены и подготовлены, однако у нас есть и лучше. Поэтому эти спортсмены для себя выбрали другую страну, тем более правила этого не запрещают – пропустили два года и теперь выступают.

– Есть люди, которые называют таких спортсменов предателями. Насколько это допустимо?

– Предателями называют просто не люди, а идиоты. А если бы их ребёнок искал себе применение… Осуждать за это не то что не стоит, а просто смешно и безнравственно, – приводит слова Тарасовой Sport24.