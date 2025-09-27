В субботу, 27 сентября, состоится первый день контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию в преддверии сезона-2025/2026. Они пройдут в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого дня.

Фигурное катание. Контрольные прокаты сборной России. Расписание 27 сентября (время московское):

14:00 – мужчины, короткая программа;

15:00 – женщины, короткая программа;

16:20 – пары, короткая программа;

17:30 – танцы на льду, ритм-танец.

Напомним, контрольные прокаты являются первым, пусть и не соревновательным, стартом сезона. Однако в нынешнем году российские фигуристы Аделия Петросян и Пётр Гуменник уже успели поучаствовать в квалификационном турнире к Олимпийским играм, который проходил в Пекине.