Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигурное катание, контрольные прокаты сборной России: расписание 27 сентября

Фигурное катание, контрольные прокаты сборной России: расписание 27 сентября
Комментарии

В субботу, 27 сентября, состоится первый день контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию в преддверии сезона-2025/2026. Они пройдут в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого дня.

Фигурное катание. Контрольные прокаты сборной России. Расписание 27 сентября (время московское):

  • 14:00 – мужчины, короткая программа;
  • 15:00 – женщины, короткая программа;
  • 16:20 – пары, короткая программа;
  • 17:30 – танцы на льду, ритм-танец.

Напомним, контрольные прокаты являются первым, пусть и не соревновательным, стартом сезона. Однако в нынешнем году российские фигуристы Аделия Петросян и Пётр Гуменник уже успели поучаствовать в квалификационном турнире к Олимпийским играм, который проходил в Пекине.

Материалы по теме
До контрольных прокатов доехали не все. Кто составит компанию Петросян и Гуменнику? LIVE
Live
До контрольных прокатов доехали не все. Кто составит компанию Петросян и Гуменнику? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android