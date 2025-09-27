Скидки
Контрольные прокаты сборной России: под какую музыку выступят мужчины в короткой программе

Сегодня, 27 сентября, в Санкт-Петербурге пройдут контрольные прокаты короткой программы сборной России у мужчин. В них примут участие фигуристы Николай Угожаев, Даниил Самсонов, Глеб Лутфуллин, Владислав Дикиджи, Марк Кондратюк и Пётр Гуменник. Ранее стало известно, под какое музыкальное сопровождение будут демонстрировать свои короткие программы фигуристы.

Музыкальное сопровождение коротких программ мужчин в короткой программе на контрольных прокатах сборной России

  • Николай Угожаев: Au Sommet De Ma Tour — Lonepsi.
  • Даниил Самсонов: Музыка из к/ф «Миссия невыполнима» / Friction — Imagine Dragons.
  • Глеб Лутфуллин: All the Lies — OWEEK, Антон Токарев.
  • Владислав Дикиджи: музыка из к/ф «Интерстеллар».
  • Марк Кондратюк: Hava Nagila — The Jewish Starlight Orchestra, группа «Экспресс».
  • Пётр Гуменник: музыка из к/ф «Парфюмер».

Старт короткой программы у мужчин запланирован на 14:00 по московскому времени.

Напомним, контрольные прокаты являются первым, пусть и не соревновательным, стартом сезона. Однако ранее Пётр Гуменник принял участие в квалификационном отборе к Олимпийским играм – 2026, которые прошли в Пекине. Гуменник одержал победу на турнире и завоевал квоту на участие в Олимпиаде-2026.

Комментарии
