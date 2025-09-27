Контрольные прокаты сборной России: под какую музыку выступят женщины в короткой программе

Сегодня, 27 сентября, в Санкт-Петербурге пройдут контрольные прокаты короткой программы сборной России у женщин. В них примут участие фигуристки Ксения Гущина, Анна Фролова, Алиса Двоеглазова, Вероника Яметова, Софья Муравьёва, Софья Акатьева, Алина Горбачёва, Дарья Садкова и Аделия Петросян. Ранее стало известно, под какое музыкальное сопровождение будут демонстрировать свои короткие программы фигуристки.

Музыкальное сопровождение коротких программ женщин на контрольных прокатах сборной России:

Ксения Гущина: Big Spender — Bianca Marroquin, Rema Webb & The Fandango Girls / Smooth Criminal — Postmodern Jukebox;

Анна Фролова: Любовь, похожая на сон — Мариам Мерабова;

Алиса Двоеглазова: Derniere Danse — Indila;

Вероника Яметова: A House of Red — Trailer Rebel / House of the Rising Sun — Audiomachine;

Софья Муравьёва: музыка из оперы Кармен — Жорж Бизе / Музыка из мюзикла Кармен;

Софья Акатьева: Дикий Райский Сад — polnalyubvi;

Алина Горбачева: Moonlight Sonata — Jennifer Thomas / Piano Sonata No. 14 — Laura Wright;

Дарья Садкова: Disfruto — Carla Morrison / La Mordidita — Ricky Martin;

Аделия Петросян: Earth Song, Billie Jean, They Don't Care About Us — Michael Jackson.

Старт короткой программы у женщин запланирован на 15:00 по московскому времени.

Напомним, контрольные прокаты являются первым, пусть и не соревновательным, стартом сезона. Однако, ранее Аделия Петросян приняла участие в квалификационном отборе к Олимпийским играм – 2026, которые прошли в Пекине. Петросян одержала победу на турнире и завоевала квоту на участие в Олимпиаде-2026.