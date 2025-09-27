Контрольные прокаты сборной России: под какую музыку выступят пары в короткой программе

Сегодня, 27 сентября, в Санкт-Петербурге пройдут контрольные прокаты короткой программы сборной России у пар. Ранее стало известно, под какое музыкальное сопровождение будут демонстрировать свои короткие программы пары, участвующие в контрольных прокатах.

Музыкальное сопровождение коротких программ пар на контрольных прокатах сборной России:

Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков: Boom Boom — 2WEI & Bri Bryant;

Вероника Меренкова/Даниль Галимов: The Winter — Balmorhea;

Таисия Щербинина/Артём Петров: Moonlight Sonata Trailerized — Wall of Noise;

Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев: Besame Mucho — J2, Ilza;

Анастасия Мишина/Александр Галлямов: Травиата — Джузеппе Верди;

Елизавета Осокина/Артём Грицаенко: Je Suis Malade — George Perris;

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский: музыка из к/ф Убить Билла;

Старт короткой программы у пар запланирован на 16:20 по московскому времени.

Напомним, контрольные прокаты являются первым, пусть и не соревновательным, стартом сезона. Однако ранее Аделия Петросян и Пётр Гуменник приняли участие в квалификационном отборе к Олимпийским играм – 2026, которые прошли в Пекине. Российские фигуристы одержали победу на турнире и завоевали квоту на участие в Олимпиаде-2026.