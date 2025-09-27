Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Контрольные прокаты сборной России: под какую музыку выступят пары в короткой программе

Контрольные прокаты сборной России: под какую музыку выступят пары в короткой программе
Комментарии

Сегодня, 27 сентября, в Санкт-Петербурге пройдут контрольные прокаты короткой программы сборной России у пар. Ранее стало известно, под какое музыкальное сопровождение будут демонстрировать свои короткие программы пары, участвующие в контрольных прокатах.

Музыкальное сопровождение коротких программ пар на контрольных прокатах сборной России:

  • Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков: Boom Boom — 2WEI & Bri Bryant;
  • Вероника Меренкова/Даниль Галимов: The Winter — Balmorhea;
  • Таисия Щербинина/Артём Петров: Moonlight Sonata Trailerized — Wall of Noise;
  • Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев: Besame Mucho — J2, Ilza;
  • Анастасия Мишина/Александр Галлямов: Травиата — Джузеппе Верди;
  • Елизавета Осокина/Артём Грицаенко: Je Suis Malade — George Perris;
  • Александра Бойкова/Дмитрий Козловский: музыка из к/ф Убить Билла;

Старт короткой программы у пар запланирован на 16:20 по московскому времени.

Напомним, контрольные прокаты являются первым, пусть и не соревновательным, стартом сезона. Однако ранее Аделия Петросян и Пётр Гуменник приняли участие в квалификационном отборе к Олимпийским играм – 2026, которые прошли в Пекине. Российские фигуристы одержали победу на турнире и завоевали квоту на участие в Олимпиаде-2026.

Материалы по теме
«Парфюмер» Гуменника уже восхитил мир, а что подготовили Кондратюк и Дикиджи? LIVE
Live
«Парфюмер» Гуменника уже восхитил мир, а что подготовили Кондратюк и Дикиджи? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android