Контрольные прокаты сборной России: под какую музыку выступят пары в короткой программе

Сегодня, 27 сентября, в Санкт-Петербурге пройдут контрольные прокаты короткой программы сборной России у пар. Ранее стало известно, под какое музыкальное сопровождение будут демонстрировать свои короткие программы пары, участвующие в контрольных прокатах.
Музыкальное сопровождение коротких программ пар на контрольных прокатах сборной России:
- Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков: Boom Boom — 2WEI & Bri Bryant;
- Вероника Меренкова/Даниль Галимов: The Winter — Balmorhea;
- Таисия Щербинина/Артём Петров: Moonlight Sonata Trailerized — Wall of Noise;
- Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев: Besame Mucho — J2, Ilza;
- Анастасия Мишина/Александр Галлямов: Травиата — Джузеппе Верди;
- Елизавета Осокина/Артём Грицаенко: Je Suis Malade — George Perris;
- Александра Бойкова/Дмитрий Козловский: музыка из к/ф Убить Билла;
Старт короткой программы у пар запланирован на 16:20 по московскому времени.
Напомним, контрольные прокаты являются первым, пусть и не соревновательным, стартом сезона. Однако ранее Аделия Петросян и Пётр Гуменник приняли участие в квалификационном отборе к Олимпийским играм – 2026, которые прошли в Пекине. Российские фигуристы одержали победу на турнире и завоевали квоту на участие в Олимпиаде-2026.