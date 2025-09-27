Скидки
Фигурное катание

Контрольные прокаты сборной России: под какую музыку выступят дуэты в ритм-танце

Комментарии

Сегодня, 27 сентября, в Санкт-Петербурге пройдут контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию, на котором танцевальные пары представят ритм-танец. Ранее стало известно, под какое музыкальное сопровождение будут демонстрировать свои программы танцевальные пары, участвующие в контрольных прокатах.

Музыкальное сопровождение ритм-танца на контрольных прокатах сборной России:

  • Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин: Black or White, Dangerous — Michael Jackson;
  • Софья Шевченко/Андрей Ежлов: Ночь — Андрей Губин /Тополиный пух — Иванушки International;
  • Василиса Григорьева/Евгений Артющенко: Maria, The Cup of Live — Ricky Martin;
  • Анна Щербакова/Егор Гончаров: Туда — Михей и Джуманджи;
  • Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано: Gonna Make You Sweat, Do You Wanna Get Fanky, Sweat Cheyne Christian Tribal Mix — C+C Music Factory;
  • Василиса Кагановская/Максим Некрасов: Breathe — The Prodigy / Angel — Massive Attack / Firestarter — The Prodigy;
  • Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: The Cup of Live, Livin’ La Vida Loca — Ricky Martin;
  • Екатерина Миронова/Евгений Устенко: Would You...?, Straight to… Number One — Touch And Go / Horny '98 — Mousse T. & Hot’n’Juicy.

Старт ритм-танца запланирован на 17:30 по московскому времени.

Напомним, контрольные прокаты являются первым, пусть и не соревновательным, стартом сезона. Однако, ранее Аделия Петросян и Пётр Гуменник приняли участие в квалификационном отборе к Олимпийским играм – 2026, которые прошли в Пекине. Российские фигуристы одержали победу на турнире и завоевали квоту на участие в Олимпиаде-2026.

