Гуменник, Петросян и другие участники прокатов ответили, за что они любят фигурное катание

Участники контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию, которые проходят в эти выходные, с 27 по 28 сентября, в Санкт-Петербурге, ответили на вопрос о том, за что конкретно они любят фигурное катание.

Петр Гуменник. Я люблю фигурное катание за эмоции, которые могу разделить вместе с вами.

Марк Кондратюк. Я люблю фигурное катание за возможность быть свободным и счастливым, когда я выхожу на лёд.

Дэвид Нарижный. Я люблю фигурное катание, но не очень сильно.

Владислав Дикиджи. Я люблю фигурное катание просто за то, что оно есть.

Алина Горбачёва. Я люблю фигурное катание за скорость и за ощущение полёта в четверных прыжках.

Аделия Петросян. Я люблю фигурное катание за то, что есть такие зрители, как вы.

Егор Гончаров. А я люблю фигурное катание за… Не знаю за что, но жить я без него не могу, — сказали фигуристы в видео Первого канала.

Напомним, контрольные прокаты являются первым, пусть и не соревновательным, стартом сезона. Однако ранее Аделия Петросян и Пётр Гуменник приняли участие в квалификационном отборе к Олимпийским играм – 2026, которые прошли в Пекине. Российские фигуристы одержали победу на турнире и завоевали квоту на участие в Олимпиаде-2026.