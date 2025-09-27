Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Гуменник, Петросян и другие участники прокатов ответили, за что они любят фигурное катание

Гуменник, Петросян и другие участники прокатов ответили, за что они любят фигурное катание
Аудио-версия:
Комментарии

Участники контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию, которые проходят в эти выходные, с 27 по 28 сентября, в Санкт-Петербурге, ответили на вопрос о том, за что конкретно они любят фигурное катание.

Петр Гуменник. Я люблю фигурное катание за эмоции, которые могу разделить вместе с вами.

Марк Кондратюк. Я люблю фигурное катание за возможность быть свободным и счастливым, когда я выхожу на лёд.

Дэвид Нарижный. Я люблю фигурное катание, но не очень сильно.

Владислав Дикиджи. Я люблю фигурное катание просто за то, что оно есть.

Алина Горбачёва. Я люблю фигурное катание за скорость и за ощущение полёта в четверных прыжках.

Аделия Петросян. Я люблю фигурное катание за то, что есть такие зрители, как вы.

Егор Гончаров. А я люблю фигурное катание за… Не знаю за что, но жить я без него не могу, — сказали фигуристы в видео Первого канала.

Напомним, контрольные прокаты являются первым, пусть и не соревновательным, стартом сезона. Однако ранее Аделия Петросян и Пётр Гуменник приняли участие в квалификационном отборе к Олимпийским играм – 2026, которые прошли в Пекине. Российские фигуристы одержали победу на турнире и завоевали квоту на участие в Олимпиаде-2026.

Материалы по теме
«Парфюмер» Гуменника уже восхитил мир, а что подготовили Кондратюк и Дикиджи? LIVE
Live
«Парфюмер» Гуменника уже восхитил мир, а что подготовили Кондратюк и Дикиджи? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android