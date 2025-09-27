Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

На арене, где проходят контрольные прокаты, почтили память комментатора Александра Гришина

На арене, где проходят контрольные прокаты, почтили память комментатора Александра Гришина
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивного комментатора Александра Гришина, который скончался в августе этого года, вспомнили на арене СК «Олимпийский» в Санкт-Петербурге, где в период с 27 по 28 сентября проходят контрольные прокаты сборной страны. Ему посвятили вступительные слова, в честь него повесили баннеры, а также пустым оставили комментаторский стул, куда положили белые цветы. После этого прошла минута молчания.

Гришину было 47 лет, в последнее время он работал на Первом канале и комментировал главные турниры по фигурному катанию, включая Олимпийские игры.

С 2004 по 2015 год Гришин был комментатором на телеканале «Спорт», с 2015 по 2018 год — на «Матч ТВ». Работал на нескольких Олимпийских играх, матчах чемпионатов мира и Европы по футболу, чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию. С 2018 года Гришин работал на Первом канале.

Материалы по теме
«Парфюмер» Гуменника уже восхитил мир, а что подготовили Кондратюк и Дикиджи? LIVE
Live
«Парфюмер» Гуменника уже восхитил мир, а что подготовили Кондратюк и Дикиджи? LIVE
Тот, кто тихо жалел и защищал фигуристов. Почему Гришина никто не сможет заменить? Тот, кто тихо жалел и защищал фигуристов. Почему Гришина никто не сможет заменить?
«Уходят лучшие люди». Погиб голос российского фигурного катания Александр Гришин «Уходят лучшие люди». Погиб голос российского фигурного катания Александр Гришин
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android