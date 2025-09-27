На арене, где проходят контрольные прокаты, почтили память комментатора Александра Гришина

Спортивного комментатора Александра Гришина, который скончался в августе этого года, вспомнили на арене СК «Олимпийский» в Санкт-Петербурге, где в период с 27 по 28 сентября проходят контрольные прокаты сборной страны. Ему посвятили вступительные слова, в честь него повесили баннеры, а также пустым оставили комментаторский стул, куда положили белые цветы. После этого прошла минута молчания.

Гришину было 47 лет, в последнее время он работал на Первом канале и комментировал главные турниры по фигурному катанию, включая Олимпийские игры.

С 2004 по 2015 год Гришин был комментатором на телеканале «Спорт», с 2015 по 2018 год — на «Матч ТВ». Работал на нескольких Олимпийских играх, матчах чемпионатов мира и Европы по футболу, чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию. С 2018 года Гришин работал на Первом канале.