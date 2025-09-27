Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Действующие чемпионы мира японцы Миура/Кихара проиграли Хазе/Володину на Nebelhorn Trophy

Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионы Европы — 2025 немецкая пара Минерва Фабьенн Хазе и Никита Володин одержала победу на турнире Nebelhorn Trophy — 2025, который прошёл в Оберстдорфе (Германия).

Минерва Фабьенн Хазе/Никита Володин у сумме набрали 221,38 балла, опередив ближайших преследователей двукратных чемпионов мира японскую пару Рику Миура/Рюити Кихара на 0,35 балла. Японцы набрали в общей сложности 221,03 балла по итогам турнира. Замкнули тройку лидеров американские фигуристы Алиса Ефимова/Миша Митрофанов, которые показали 193,79 балла в итоговом протоколе.

Фигурное катание. Nebelhorn Trophy — 2025. Обердорф (Германия), пары:

1. Минерва Фабьенн Хазе/Никита Володин (Германия) – 221,38.
2. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) – 221,03.
3. Алиса Ефимова/Миша Митрофанов (США) – 193,79.
4. Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини (Италия) – 193,03.
5. Кэти Макбет/Даниил Паркман (Канада) – 183,81.

