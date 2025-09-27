Скидки
Фигурное катание

Фото: Алексей Ягудин заплакал после трогательных слов в память об Александре Гришине

Фото: Алексей Ягудин заплакал после трогательных слов в память об Александре Гришине
Аудио-версия:
Олимпийский чемпион 2002 года в одиночном катании Алексей Ягудин заплакал после трогательных слов в память о скончавшемся в это межсезонье комментаторе Александре Гришине.

Фото: Кадр из трансляции Первого канала

В эти выходные, в период с 27 по 28 сентября, на арене СК «Олимпийский» в Санкт-Петербурге проходят контрольные прокаты сборной России. Гришину посвятили вступительные слова, в честь него повесили баннеры, а также пустым оставили комментаторский стул, куда положили белые цветы. После этого прошла минута молчания.

Отметим, что сам Ягудин и его напарница на комментаторском посту сегодня двукратная чемпионка мира Евгения Медведева также сказали несколько трогательных слов о Гришине.

Гришину было 47 лет, в последнее время он работал на Первом канале и комментировал главные турниры по фигурному катанию, включая Олимпийские игры.

Комментарии
