«Что-то личное». Самсонов прокомментировал переход от Тутберидзе к Соколовской

Двукратный чемпион России среди юниоров Даниил Самсонов прокомментировал переход из группы тренера Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.

«Что изменилось в новой группе? Другой тренировочный процесс, непривычный, в первую очередь, для меня – эффективный. В плане эффективности стал делать меньше бабочек, это даёт повод радоваться, что сделал правильный шаг, с каждым месяцем я должен улучшаться.

В чём была причина перехода? Я не буду это комментировать, это больше что-то личное. Много было причин, в конце было тяжеловато. Я понимал, что как минимум стал похуже кататься, возможно, моя вина, возможно, коллективная. Не хочу обсуждать это. Сел с родителями, они меня всю жизнь вели в спорте. Поговорили, приняли решение, подробности разглашать не буду», – передаёт слова Самсонова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.