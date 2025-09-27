Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Что-то личное». Самсонов прокомментировал переход от Тутберидзе к Соколовской

«Что-то личное». Самсонов прокомментировал переход от Тутберидзе к Соколовской
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный чемпион России среди юниоров Даниил Самсонов прокомментировал переход из группы тренера Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.

«Что изменилось в новой группе? Другой тренировочный процесс, непривычный, в первую очередь, для меня – эффективный. В плане эффективности стал делать меньше бабочек, это даёт повод радоваться, что сделал правильный шаг, с каждым месяцем я должен улучшаться.

В чём была причина перехода? Я не буду это комментировать, это больше что-то личное. Много было причин, в конце было тяжеловато. Я понимал, что как минимум стал похуже кататься, возможно, моя вина, возможно, коллективная. Не хочу обсуждать это. Сел с родителями, они меня всю жизнь вели в спорте. Поговорили, приняли решение, подробности разглашать не буду», – передаёт слова Самсонова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: основная информация
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: основная информация
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android