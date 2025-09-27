«Чтобы не было срывов». Угожаев — о целях и задачах на сезон

Российский фигурист Николай Угожаев рассказал, какие цели он ставит перед собой на предстоящий сезон.

«Доволен сегодняшним прокатом, можно было ещё лучше, но для первого раза – хорошо. Идея пришла от хореографа Николая Морошкина, в апреле начали ставить программу, в августе накатывать более-менее активно.

Волнение было, но не сильное. Это даже не соревнование, а контрольные прокаты. Ощущения уже лучше, но есть куда улучшаться. Задача – кататься в короткой программе не хуже, чем сейчас. И чисто кататься в произвольной. Больше никаких особо задач нет. Чтобы не было срывов. Завтра ждём красивую программу и красивый костюм», – передаёт слова Угожаева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Николай Угожаев принимает участие в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию, которые проходят 27-28 сентября в Санкт-Петербурге.