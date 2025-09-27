Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Гуменник и Дикиджи чисто откатали КП с четверными на контрольных прокатах сборной России

Сегодня, 27 сентября, в Санкт-Петербурге состоялись контрольные прокаты короткой программы сборной России у мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с контентом всех выступивших фигуристов.

Николай Угожаев. Контент: четверной флип – тройной тулуп, четверной лутц, тройной аксель. Музыка: Au Sommet De Ma Tour, Lonepsi

Даниил Самсонов. Контент: четверной лутц (падение), тройной аксель (падение), четверной сальхов (падение + потеря каскада). Музыка: OST «Миссия невыполнима» / Friction – Imagine Dragons.

Глеб Лутфуллин. Контент: четверной тулуп (степ-аут), тройной аксель, четверной сальхов (устоял). Музыка: All the Lies – OWEEK, Антон Токарев.

Владислав Дикиджи. Контент: четверной лутц – тройной тулуп, четверной флип, тройной аксель. Музыка: OST «Интерстеллар».

Марк Кондратюк. Контент: тройной аксель, четверной лутц (степ-аут + касание руками), двойной сальхов («бабочка»). Музыка: Hava Nagila – The Jewish Starlight Orchestra, группа «Экспресс».

Пётр Гуменник. Контент: четверной флип – тройной тулуп, четверной лутц, тройной аксель. Музыка: OST «Парфюмер. История одного убийцы».