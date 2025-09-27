Дикиджи высказался о возможности исполнить шесть четверных прыжков в одной программе

Чемпион России 2025 года Владислав Дикиджи рассказал, собирается ли он вставлять шестой четверной прыжок в свою произвольную программу, отметив, что для этого сначала необходимо хорошо накатать программу с пятью четверными прыжками.

«Будет нормально исполнять в программе пять четверных, но, чтобы вставлять шестой, нужно накатать пятиквадку. Если она хорошо идёт, в любом случае нужно усложнять программу», — передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.

Владислав Дикиджи принимает участие в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию, которые проходят 27-28 сентября в Санкт-Петербурге. Ранее он чисто откатал свою новую короткую программу с двумя четверными прыжками.