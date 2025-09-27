Скидки
Глеб Лутфуллин рассказал, что хотел взять короткую программу с турнира на Байкале

Глеб Лутфуллин рассказал, что хотел взять короткую программу с турнира на Байкале
Серебряный призёр чемпионата России – 2025, ученик Алексея Мишина Глеб Лутфуллин рассказал, что думал над тем, чтобы взять короткую программу с турнира на Байкале, который проходил в марте 2025 года.

«Сначала хотели оставить короткую с Байкала, но после последних событий в моей жизни решили с Алексеем Николаевичем сделать такую музыку», — передаёт слова Лутфуллина корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.

На контрольных прокатах сборной России в короткой программе Лутфуллин выполнил четверной тулуп (степ-аут), тройной аксель, четверной сальхов (устоял). Музыкальное сопровождение — All the Lies – OWEEK, Антон Токарев.

