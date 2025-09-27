Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Кондратюк отреагировал на включение в состав Комиссии спортсменов ОКР

Кондратюк отреагировал на включение в состав Комиссии спортсменов ОКР
Комментарии

Чемпион Европы и России Марк Кондратюк прокомментировал новость о своём включении в Комиссию спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР).

«Комиссия спортсменов ОКР? Благодарен за оказанное доверие, это ответственная должность. Буду прикладывать максимум усилий, чтобы реализовывать те направления и полномочия, которые будут у нашей комиссии», – передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

В состав новой Комиссии спортсменов ОКР вошли 15 атлетов из разных видов спорта. В ходе выдвижения кандидатов было получено 53 заявки от 36 общероссийских спортивных федераций по олимпийским видам спорта.

Материалы по теме
Петросян «пала». Грубая ошибка — это усталость после Пекина или тревожный сигнал? LIVE
Live
Петросян «пала». Грубая ошибка — это усталость после Пекина или тревожный сигнал? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android