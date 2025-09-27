Кондратюк отреагировал на включение в состав Комиссии спортсменов ОКР

Чемпион Европы и России Марк Кондратюк прокомментировал новость о своём включении в Комиссию спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР).

«Комиссия спортсменов ОКР? Благодарен за оказанное доверие, это ответственная должность. Буду прикладывать максимум усилий, чтобы реализовывать те направления и полномочия, которые будут у нашей комиссии», – передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

В состав новой Комиссии спортсменов ОКР вошли 15 атлетов из разных видов спорта. В ходе выдвижения кандидатов было получено 53 заявки от 36 общероссийских спортивных федераций по олимпийским видам спорта.