Фигурное катание

Кондратюк — о короткой программе под «Хава Нагила»: идея витала не один год

Кондратюк — о короткой программе под «Хава Нагила»: идея витала не один год
Чемпион Европы и России – 2022 в одиночном катании Марк Кондратюк оценил прокат своей короткой программы на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге. Она поставлена под ритмичную композицию Hava Nagila – The Jewish Starlight Orchestra, группа «Экспресс».

«Не было какой-то конкретной ситуации, когда идея пришла, она витала не один год, было очевидно, что её нужно реализовать. Эта музыка — концентрация невероятного веселья и праздника, по тому, что люди так реагировали, мне кажется, праздник был.

Не каждый сможет такой темп выдержать, наверное, но мне это под силу, в прошлом году в короткой я это показывал. То, что не получился каскад, — досадная ошибка, грубая.

Это удивительно, но последние несколько дней жил в стрессе, думал, что нужно будет кататься, хотя столько стартов пройдено… За полгода отвыкаешь, последние несколько ночей не мог заснуть», – передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

