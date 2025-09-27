Дикиджи ответил, собирается ли вставлять в свою произвольную программу четверной аксель

Чемпион России 2025 года в одиночном катании Владислав Дикиджи поделился мнением о том, собирается ли он вставлять четверной аксель в свою произвольную программу, отметив, что считает этот прыжок очень энергозатратным.

«Четверной аксель, может быть, получится вставить в программу, но, боюсь, если я войду в аксель, то прыгну только его, очень энергозатратный прыжок», — передает слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.

Владислав Дикиджи принимает участие в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию, которые проходят 27-28 сентября в Санкт-Петербурге. Ранее он чисто откатал свою новую короткую программу с двумя четверными прыжками.