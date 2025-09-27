Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Дикиджи ответил, собирается ли вставлять в свою произвольную программу четверной аксель

Дикиджи ответил, собирается ли вставлять в свою произвольную программу четверной аксель
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион России 2025 года в одиночном катании Владислав Дикиджи поделился мнением о том, собирается ли он вставлять четверной аксель в свою произвольную программу, отметив, что считает этот прыжок очень энергозатратным.

«Четверной аксель, может быть, получится вставить в программу, но, боюсь, если я войду в аксель, то прыгну только его, очень энергозатратный прыжок», — передает слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.

Владислав Дикиджи принимает участие в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию, которые проходят 27-28 сентября в Санкт-Петербурге. Ранее он чисто откатал свою новую короткую программу с двумя четверными прыжками.

Материалы по теме
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: основная информация
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: основная информация
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android