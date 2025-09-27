«Сразу экшен». Кондратюк объяснил, чем сложна его новая короткая программа

Чемпион Европы и России – 2022 в одиночном катании Марк Кондратюк рассказал, чем особенно сложна его новая короткая программа. Она поставлена под ритмичную композицию Hava Nagila – The Jewish Starlight Orchestra, группа «Экспресс».

«Как только мы начали ставить короткую программу, появилась мысль ставить первым элементом тройной аксель. Максимально с короткого захода, как открытие программы. Только начинаешь смотреть – сразу экшен, пауза и потом потихоньку разгон. Не в плане нарастания конкретно, просто аксель хотелось поставить первым, а остальное катаю так же примерно, как все последние годы.

Отдельно хочу выразить слова благодарности нашей федерации по контрольным прокатам, за всеобъемлющую помощь в подготовке и проведении таких мероприятий. Посмотрите на количество спонсоров – им отдельная благодарность за поддержку и любовь к нашему виду спорта», – передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.