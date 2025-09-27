Гуменник: ответственность в этом сезоне правда большая, мотивирует не упускать возможности

Двукратный победитель финалов Гран-при России Пётр Гуменник, ранее завоевавший именную квоту на Олимпиаду-2026, ответил, чувствует ли, что в этом сезоне на нём лежит по-настоящему большая ответственность.

«Могу сказать, что сегодня было легче, чем в Пекине. Потому что зрители наши, санкт-петербургские и сам город очень помогают, и я даже не устал сегодня.

Ответственность в этом сезоне и правда большая. Она меня мотивирует готовиться изо всех сил, не упускать никакие возможности. Буду дальше продолжать идти также, пока есть такая возможность», — сказал Гуменник в эфире «Первого канала».

23-летний Пётр Гуменник стал победителем квалификационного турнира по фигурному катанию, который прошёл в Пекине с 19 по 21 сентября. За две программы фигурист набрал 262,82 балла. Победа в квалификации позволит Гуменнику принять участие в Олимпиаде, которая пройдёт в феврале 2026 года в Италии.