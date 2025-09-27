«Парфюмер мне близок». Гуменник — о том, что постоянно катает отрицательных персонажей

Двукратный победитель финалов Гран-при России в одиночном катании Пётр Гуменник объяснил, почему в последнее время часто катает именно отрицательных персонажей. В короткой программе нынешнего олимпийского сезона-2025/2026 россиянин показывает образ из фильма «Парфюмер», в произвольной — Евгения Онегина. Ранее Пётр также выходил в образе Дориана Грея.

«Катаю всё время отрицательных персонажей? Парфюмер, я думаю, мне действительно близок. Я люблю запахи приятные. Но злодейств не делаю. Так что думаю, что это больше собирательный образ, чем всё-таки моя реальная сущность», — сказал Гуменник в трансляции Первого канала.

23-летний Пётр Гуменник стал победителем квалификационного турнира по фигурному катанию, который прошёл в Пекине с 19 по 21 сентября. За две программы фигурист набрал 262,82 балла. Победа в квалификации позволит Гуменнику принять участие в Олимпиаде, которая пройдёт в феврале 2026 года в Италии.