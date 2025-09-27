Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Парфюмер мне близок». Гуменник — о том, что постоянно катает отрицательных персонажей

«Парфюмер мне близок». Гуменник — о том, что постоянно катает отрицательных персонажей
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный победитель финалов Гран-при России в одиночном катании Пётр Гуменник объяснил, почему в последнее время часто катает именно отрицательных персонажей. В короткой программе нынешнего олимпийского сезона-2025/2026 россиянин показывает образ из фильма «Парфюмер», в произвольной — Евгения Онегина. Ранее Пётр также выходил в образе Дориана Грея.

«Катаю всё время отрицательных персонажей? Парфюмер, я думаю, мне действительно близок. Я люблю запахи приятные. Но злодейств не делаю. Так что думаю, что это больше собирательный образ, чем всё-таки моя реальная сущность», — сказал Гуменник в трансляции Первого канала.

23-летний Пётр Гуменник стал победителем квалификационного турнира по фигурному катанию, который прошёл в Пекине с 19 по 21 сентября. За две программы фигурист набрал 262,82 балла. Победа в квалификации позволит Гуменнику принять участие в Олимпиаде, которая пройдёт в феврале 2026 года в Италии.

Материалы по теме
Гуменник: ответственность в этом сезоне правда большая, мотивирует не упускать возможности
Материалы по теме
Петросян «пала». Грубая ошибка — это усталость после Пекина или тревожный сигнал? LIVE
Live
Петросян «пала». Грубая ошибка — это усталость после Пекина или тревожный сигнал? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android