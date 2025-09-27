Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Амбер Гленн выиграла Nebelhorn Trophy, Изабо Левито — четвёртая

Амбер Гленн выиграла Nebelhorn Trophy, Изабо Левито — четвёртая
Комментарии

Победительница финала Гран-при сезона-2024/2025 американская фигуристка Амбер Гленн одержала победу на турнире Nebelhorn Trophy. За две программы она набрала 214,49 балла.

Второе место заняла японка Монэ Тиба с результатом 213,64 балла. Тройку призёров замкнула представительница Южной Кореи Джиа Шин (208,45). Четвёртое место заняла серебряный призёр чемпионата мира — 2024 американка Изабо Левито (207,21).

Фигурное катание. Nebelhorn Trophy — 2025. Женское одиночное катание. Результаты:

  1. Амбер Гленн (США) — 214,49 балла.
  2. Монэ Тиба (Япония) — 213,64.
  3. Джиа Шин (Южная Корея) — 208,45.
  4. Изабо Левито (США) — 207,21.
  5. Кайя Райтер (Канада) — 178,44.
Материалы по теме
Петросян «пала». Грубая ошибка — это усталость после Пекина или тревожный сигнал? LIVE
Live
Петросян «пала». Грубая ошибка — это усталость после Пекина или тревожный сигнал? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android