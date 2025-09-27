Амбер Гленн выиграла Nebelhorn Trophy, Изабо Левито — четвёртая
Победительница финала Гран-при сезона-2024/2025 американская фигуристка Амбер Гленн одержала победу на турнире Nebelhorn Trophy. За две программы она набрала 214,49 балла.
Второе место заняла японка Монэ Тиба с результатом 213,64 балла. Тройку призёров замкнула представительница Южной Кореи Джиа Шин (208,45). Четвёртое место заняла серебряный призёр чемпионата мира — 2024 американка Изабо Левито (207,21).
Фигурное катание. Nebelhorn Trophy — 2025. Женское одиночное катание. Результаты:
- Амбер Гленн (США) — 214,49 балла.
- Монэ Тиба (Япония) — 213,64.
- Джиа Шин (Южная Корея) — 208,45.
- Изабо Левито (США) — 207,21.
- Кайя Райтер (Канада) — 178,44.
Материалы по теме
Комментарии