Амбер Гленн выиграла Nebelhorn Trophy, Изабо Левито — четвёртая

Победительница финала Гран-при сезона-2024/2025 американская фигуристка Амбер Гленн одержала победу на турнире Nebelhorn Trophy. За две программы она набрала 214,49 балла.

Второе место заняла японка Монэ Тиба с результатом 213,64 балла. Тройку призёров замкнула представительница Южной Кореи Джиа Шин (208,45). Четвёртое место заняла серебряный призёр чемпионата мира — 2024 американка Изабо Левито (207,21).

Фигурное катание. Nebelhorn Trophy — 2025. Женское одиночное катание. Результаты: