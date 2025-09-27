Скидки
Фигурное катание

«Готовлю пять четверных на Олимпиаду». Гуменник — о контенте

Аудио-версия:
Двукратный победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник рассказал, какой контент он готовит к Олимпийским играм – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо, отметив, что часто удачно катает произвольную программу на тренировке.

«Почему пошёл на пять квадов в Пекине? Я готовлю пять четверных к Олимпийским играм, поэтому решил, что надо тренировать именно этот контент.

На тренировках получается довольно часто, на соревнованиях есть фактор волнения, при котором какие-то прыжки могут получаться неуверенно. Поэтому очень важно пробовать на турнирах, чтобы первый раз был не на Олимпиаде», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Пётр Гуменник принимает участие в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию, которые проходят 27-28 сентября в Санкт-Петербурге.

