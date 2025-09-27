Гуменник объяснил, почему вернул прошлогоднюю произвольную

Двукратный победитель финалов Гран-при России Пётр Гуменник рассказал, почему принял решение вернуть произвольную программу, с которой выступал в сезоне-2024/2025.

«Почему вернули прошлую произвольную? Решили, что на данный момент зрителям понятнее и приятнее смотреть на Онегина, который всем знаком и понятен.

Абстрактная программа не так хорошо у меня получается», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

23-летний Пётр Гуменник стал победителем квалификационного турнира по фигурному катанию, который прошёл в Пекине с 19 по 21 сентября. За две программы фигурист набрал 262,82 балла. Победа в квалификации позволит Гуменнику принять участие в Олимпиаде, которая пройдёт в феврале 2026 года в Италии.