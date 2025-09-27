Гуменник: мечтал выступить в Китае и отобраться на Олимпийские игры

Двукратный победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник рассказал о своих ощущениях после выступления на квалификационном турнире к Олимпийским играм – 2026, который проходил в Пекине, отметив, что мечтал выступить на соревнованиях и отобраться на Олимпиаду. Гуменник одержал победу на турнире и завоевал квоту на участие в Олимпийских играх – 2026.

«Не мог упустить такую возможность — выступить в родном городе для любимых зрителей. Хоть по технической части я обрёл ясность, но хотел выступить для зрителей.

Скучал ли в Пекине по журналистам? Вспоминал, когда шёл с прокатов. После короткой программы получилось, что заблудился и оказался у прессы.

Очень плотные получились эмоции. Могу смело выдать 10 баллов. Пережил целый спектр эмоций и был рад вернуться на международную арену. Очень соскучился.

Выступить в Китае, отобраться на Олимпийские игры — было моей мечтой», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Олимпийские игры – 2026 пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.