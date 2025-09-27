Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Пётр Гуменник раскрыл, как иностранные фигуристы общались с ним на турнире в Пекине

Серебряный и бронзовый призёр чемпионатов России, двукратный победитель финала Гран-при России в мужском одиночном катании Пётр Гуменник рассказал, как с ним взаимодействовали иностранные фигуристы на отборочном к Олимпиаде-2026 турнире в Пекине (Китай). Гуменник выиграл соревнования и завоевал именную путёвку на ОИ-2026.

«Да, как обычно, все желали удачи. Времени особенно не было. Немного общался с теми фигуристами, с которыми был знаком до.

Очень доброжелательно, желали удачи. Порезал палец на тренировке — подали пластырь, всё очень доброжелательно», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич с контрольных прокатов сборной России в Санкт-Петербурге.

