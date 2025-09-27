Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Пётр Гуменник выразил надежду, что пройдёт предстоящую комиссию по допуску МОК

Пётр Гуменник выразил надежду, что пройдёт предстоящую комиссию по допуску МОК
Комментарии

Двукратный победитель финалов Гран-при России Пётр Гуменник высказался о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) недавно сообщил, что нейтральным спортсменам, получившим именные путёвки на Олимпийские игры, необходимо будет пройти ещё одну проверку комиссии по допуску на главное соревнование четырёхлетия.

«Надеюсь, всё хорошо будет», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

23-летний Пётр Гуменник стал победителем квалификационного турнира по фигурному катанию, который прошёл в Пекине с 19 по 21 сентября. За две программы фигурист набрал 262,82 балла. Победа в квалификации позволит Гуменнику принять участие в Олимпиаде, которая пройдёт в феврале 2026 года в Италии.

Материалы по теме
МОК сообщил, что Петросян и Гуменнику нужно будет пройти ещё одну проверку перед ОИ
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android