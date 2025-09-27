Пётр Гуменник выразил надежду, что пройдёт предстоящую комиссию по допуску МОК

Двукратный победитель финалов Гран-при России Пётр Гуменник высказался о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) недавно сообщил, что нейтральным спортсменам, получившим именные путёвки на Олимпийские игры, необходимо будет пройти ещё одну проверку комиссии по допуску на главное соревнование четырёхлетия.

«Надеюсь, всё хорошо будет», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

23-летний Пётр Гуменник стал победителем квалификационного турнира по фигурному катанию, который прошёл в Пекине с 19 по 21 сентября. За две программы фигурист набрал 262,82 балла. Победа в квалификации позволит Гуменнику принять участие в Олимпиаде, которая пройдёт в феврале 2026 года в Италии.