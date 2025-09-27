Гуменник рассказал, какие эмоции испытывал во время отборочного турнира в Пекине

Серебряный и бронзовый призёр чемпионатов России, двукратный победитель финала Гран-при России в мужском одиночном катании Пётр Гуменник рассказал, какие эмоции испытывал во время первого за долгое время выступления на международной арене. Гуменник выиграл отборочный к ОИ-2026 турнир в Пекине (Китай).

«Первое: посмотрел на лёд, увидел часть трибун, начал расширять свой кругозор, трибуны не кончаются. Думаю: какие большие.

Моя традиция — абсолютно всегда в первый день, когда ещё нет соревнований, всегда гуляю и обследую местность. В Милане до этого был проездом. Хотелось бы посетить некоторые места», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.